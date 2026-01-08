飛官沒防寒衣 藍嗆：裝備沒到位要怪執政黨

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。（圖／IDF經國號臉書粉專授權）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。不過辛柏毅竟連防寒衣都沒有，讓各界譁然，民進黨立委王定宇要國民黨別再擋預算，國民黨反嗆，預算早就編列也完成採購，最後卻沒有到位，是執政黨的問題。

國民黨指出，辛柏毅失聯，不僅是一場令人揪心的飛安事故，更反映出民進黨長期國防治理失能的結構性問題，民進黨政府長期將國防政治化，對外升高戰略口號，對內卻疏於裝備管理與風險控管。此次F-16「鳳展專案」的自動防撞系統（AUTO GCAS）自2018年啟動，國防部對外承諾2025年前完成裝機，但公開資料顯示，截至目前，尚無任何一架F-16完成驗證交付，實際裝機進度仍為零。

國民黨強調，基層官兵與專業圈多次反映，升級後的機隊在任務電腦運算能力及軟體穩定性仍存疑慮，特別是在夜航及高負載任務中，一旦系統異常，飛官幾乎無容錯空間。此外，夜間飛行所需的防寒飛行衣等基本裝備，也未按期到位。這些裝備早已完成預算編列，但行政延宕使「軍費已付、裝備未到」的弊病長期存在。

國民黨批評，民進黨仍將責任轉嫁至在野黨，宣稱國防困境源於預算審查延宕，但事實上，關鍵裝備預算早已核准，裝備遲未到位完全是執政黨執行不力所致。此外，民進黨政府長期阻擋改善軍人待遇與留才環境的加薪法案，一邊要求官兵承擔風險與犧牲，一邊又不提供基本制度保障，政策邏輯難以令人信服。

國民黨指出，辛柏毅事件並非孤立，反映民進黨國防政策偏重政治口號而非專業治理，制度性風險轉嫁給第一線官兵。當軍事裝備被視為可延後的行政事項，當官兵生命承擔風險成為常態，「強化戰備」的說法不過建立在官兵犧牲的脆弱基礎上。國民黨呼籲，國防安全的核心是人，而非政治宣傳，期盼辛柏毅上尉平安歸來，也希望執政者正視制度性缺失，切實保障官兵安全，避免類似悲劇再度發生。

