飛官沒防寒衣 藍嗆：裝備沒到位要怪執政黨
[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。不過辛柏毅竟連防寒衣都沒有，讓各界譁然，民進黨立委王定宇要國民黨別再擋預算，國民黨反嗆，預算早就編列也完成採購，最後卻沒有到位，是執政黨的問題。
國民黨指出，辛柏毅失聯，不僅是一場令人揪心的飛安事故，更反映出民進黨長期國防治理失能的結構性問題，民進黨政府長期將國防政治化，對外升高戰略口號，對內卻疏於裝備管理與風險控管。此次F-16「鳳展專案」的自動防撞系統（AUTO GCAS）自2018年啟動，國防部對外承諾2025年前完成裝機，但公開資料顯示，截至目前，尚無任何一架F-16完成驗證交付，實際裝機進度仍為零。
國民黨強調，基層官兵與專業圈多次反映，升級後的機隊在任務電腦運算能力及軟體穩定性仍存疑慮，特別是在夜航及高負載任務中，一旦系統異常，飛官幾乎無容錯空間。此外，夜間飛行所需的防寒飛行衣等基本裝備，也未按期到位。這些裝備早已完成預算編列，但行政延宕使「軍費已付、裝備未到」的弊病長期存在。
國民黨批評，民進黨仍將責任轉嫁至在野黨，宣稱國防困境源於預算審查延宕，但事實上，關鍵裝備預算早已核准，裝備遲未到位完全是執政黨執行不力所致。此外，民進黨政府長期阻擋改善軍人待遇與留才環境的加薪法案，一邊要求官兵承擔風險與犧牲，一邊又不提供基本制度保障，政策邏輯難以令人信服。
國民黨指出，辛柏毅事件並非孤立，反映民進黨國防政策偏重政治口號而非專業治理，制度性風險轉嫁給第一線官兵。當軍事裝備被視為可延後的行政事項，當官兵生命承擔風險成為常態，「強化戰備」的說法不過建立在官兵犧牲的脆弱基礎上。國民黨呼籲，國防安全的核心是人，而非政治宣傳，期盼辛柏毅上尉平安歸來，也希望執政者正視制度性缺失，切實保障官兵安全，避免類似悲劇再度發生。
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 81
