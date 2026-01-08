飛官沒防寒飛行衣因藍白擋預算？ 粉專：王定宇打臉自己

花蓮空軍基地第5聯隊的F-16AM型戰機（6700號）6日晚間驚傳失事，機上的辛柏毅上尉疑似彈射跳傘，目前仍在搜救當中。由於目前只有幻象2000-5型戰機飛官已配發防寒飛行衣，空軍防寒飛行衣的採購問題引發外界關注。不料，民進黨立委王定宇藉戰機失事，再喊話藍、白營別再阻擋國防預算。對此，臉書粉專「政客爽」批評，空軍2025年已採購防寒飛行衣，是美方未交貨，跟擋預算有何關係？並直言王定宇是在打自己臉。

第5聯隊的6700號F-16AM戰機6日晚間失事，飛官辛柏毅失蹤。(圖/中央社)

粉專「政客爽」今（8）日貼文批評，民進黨又在鬼扯了，F-16防寒飛行衣早就採購了，現在是美國沒給貨，跟擋不擋預算有個屁關係？身為執政黨最該做的事情就是趕快去催貨，而不是對方不發貨，「你還一直要錢買東西」。

粉專「政客爽」指出，退一萬步來說，如果審預算才不會擋住防寒飛行衣，那不就打臉賴政府沒有買？立委王定宇在打自己臉跟打賴清德臉只能選一條路走，go！

王定宇。(圖/中天新聞)

網友紛紛留言，「他們早就沒有在怕打臉自己的，只要程序合法，再不合理、吃相再難看甚至被看破手腳都沒在怕！」、「很正常啊，不造謠就不是民進黨了啊」、「不要什麼事情都說是擋預算，你們知道要怎麼採購嘛？」、「什麼衣服要1.25 兆」、「執政10年….打臉自己而已」、「到底是笨還是壞，還是都有」、「死忠的還是堅信不疑，千錯萬錯都是藍白的錯」。

