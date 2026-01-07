飛官爆鳳展升級 性能反不如前

空軍第4聯隊完成F-16V BLK20型戰機換裝。（本報資料照片）

1架F-16V戰機6日晚間失事，有空軍飛官在「靠北長官」爆料，稱F-16V的「模組化任務電腦（MMC）」常常發生故障，但飛行員都在「拚」，因為沒人認真檢討解決問題，為了「政治負責」，表面上都說F-16升級已完成，但其實升級後性能反而不如升級前的BLK20，導致MMC常故障，至今沒人認真找出原因。

空軍昨在記者會說，每一批次的故障資料都會下載並提供美方研析，空軍亦要求美方加速軟體修正，以提升系統整體可靠度，但失事的6700機，經清查自去年11月出廠後，MMC沒有故障過。

不過，自稱資深空軍飛行教練在網路爆料，F16透過鳳展計畫升級後，記憶體計算容量不足、程式不穩定，導致MMC「各種無法預期生效嚴重度」頻頻發生，特別是在夜間「根本是災難」；他說，早在民國112年國防部就宣稱必須在113至114年完成Auto GCAS自動對地防撞系統，可是目前連第1架都還沒驗測，所以屢屢發生「大G昏迷事件（飛行員因強大G力而昏迷）」，更何況在MMC不穩定的情況下，又如何能夠精準判斷。

另外，這名飛官也指出，空軍嘉義基地曾發生2起飛機劇烈「鬼」轉（在非人為之下的超出限制滾轉動作）、以及高速墜入水溪靶場的案例，沒有人解釋「為什麼」，而是輕描淡寫的停止低空飛行半年，然後結案。

前空軍副司令張延廷表示，F-16戰機性能提升到F-16V，並非「改頭換面變成新戰機」，其實只有改火控雷達等10％左右的裝備，其他約80％還是舊裝備，這次失事飛機已使用28年，加上夜航與天候因素，飛行員出雲又進雲很容易產生錯覺，發生空間迷向。他說，賴政府自誇當前台美關係最好，應趕快請美方交貨防撞系統，才能保護飛行員。