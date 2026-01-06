飛官甫度蜜月 澎湖鄉親集氣保佑

F-16V戰機6日晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東側外海10浬處失聯、飛行員辛柏毅跳傘逃生，迄截稿前仍在搜尋。（本報資料照片）

隸屬空軍花蓮基地、機號6700的F-16V單座戰機，6日晚間6時17分起飛進行例行性訓練任務時，晚間7時29分許突然在花蓮外海從雷達光點上消失，軍方研判飛行員上尉辛柏毅已啟動彈射座椅跳傘逃生。消息傳回辛的澎湖老家，鄉親紛紛前往天后宮祈求，希望能盼來好消息。

空軍第一時間成立應變中心展開聯合搜救，並派遣C-130運輸機、海鷗直升機及相關單位出海搜救，海巡署亦調派蘇澳、花蓮及台東海巡隊多艘100噸級巡防艇投入救援，積極搜尋。賴清德總統也籲請國人一起替飛官集氣，並說「我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」

29歲辛柏毅是澎湖縣湖西鄉子弟，消息傳回湖西老家，接手家業、開五金行的伯父伯母就在店內傷心哭了起來，但還是隱忍著悲傷，瞞著不敢讓辛的年邁阿嬤知道。

地方人士指出，辛柏毅國中畢業後就赴台就讀中正預校，有些鄉親輾轉得知消息後，不顧天氣寒冷，自發性前往湖西天后宮向媽祖祈求，希望媽祖婆保佑他能逢凶化吉。

曾經接觸過辛柏毅的民眾說，當時因空軍基地開放參觀，他帶著孩子前往看展，辛除特地前來講解外，還客氣地說，不好意思，平常起降吵到你們了，展現軍愛民的態度，聽到這意外消息，只希望他能一切平安。

據了解，飛官辛柏毅的父親是馬公分局文澳派出所剛退休警察，父子感情很好。辛柏毅是空軍官校108年班畢業的優秀飛行員，空軍官校畢業時，父母還去參加他的畢業典禮，家人留下溫馨合照。

辛柏毅不久前才剛完成人生大事，且與同為空軍軍職的妻子兩人剛遠赴北歐芬蘭度完蜜月，返台才僅僅「2天」，就因接獲任務升空，不料竟發生意外。