飛官疑落海距石梯漁港僅10浬 風浪大漁船難出海協尋

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16V戰機失聯，疑在豐濱鄉外海跳傘逃生；在地漁民表示，距離石梯漁港約10浬、航程1小時，無奈受限風浪太大，第一時間無法出船協尋。

石梯漁港資深漁民林國正說，根據昨晚通報標定位置，位於石梯漁港東南方僅9到10浬、航程約1小時，但遇鋒面南下，海象太差，他的漁船太小，心有餘力不足。

林國正說，依照發報位置研判落海地點位於黑潮主流帶，有一點鋒面風浪都會很大，且戰機速度快，雷達光點消失可能會再滑行一大段距離，很難百分之百確認位置，搜救難度很高。

林國正推測，落海位置水深恐超過1000公尺，落海後可能被潮流帶往東北方向。

花蓮區漁會理事長王登義說，昨天得知軍機失事後，立即透過無線電及漁會群組，呼籲豐濱一帶漁民注意。

王登義說，今天風浪強勁，風力約7至8級，浪高約3公尺，非常不適合出海。

海巡署表示，已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB（自我定位基準標誌浮標），海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。（編輯：陳仁華）1150107