飛官花蓮墜海下落不明！家鄉天后宮集氣祈福 空軍今10時開記者會說明

與失事戰機同型的F-16。（圖／翻攝自IDF經國號粉絲專頁）

6日晚間，空軍第五聯隊一架編號6700的F－16AM單座戰機，在花蓮外海執行夜航訓練任務期間突然從雷達訊號中消失。軍方證實，飛官辛柏毅上尉在戰機發生意外時已成功跳傘，但截至目前仍未尋獲，也不敢讓辛柏毅的阿嬤知道。

這起飛安事故發生後，空軍與海巡單位立即動員黑鷹直升機、艦艇與多艘軍艦，在強風大浪中進行地毯式搜索。軍方指出，當晚海象不佳，風浪一度達到9級，增加搜救難度，但仍持續全力投入救援，希望能在黃金時間內尋回失聯飛官。

廣告 廣告

29歲的辛柏毅是澎湖子弟，出身警察家庭，父親為基層退休員警，妻子則同樣在空軍服役。兩人新婚不久，日前才剛結束蜜月旅行返台，未料返國僅短短數日便傳出噩耗，令親友難以接受。由於辛的奶奶年事已高，家屬至今仍不敢將消息告知長輩，深怕無法承受打擊。

辛柏毅就讀澎湖湖西鄉國中時的師長得知消息後相當震驚。老師回憶，辛柏毅在校期間品學兼優，個性開朗，運動表現突出，是同學眼中的陽光人物。老師也表示，現在大家心中只有一個願望，就是希望他能平安歸來。

事故消息傳回澎湖後，當地鄉親紛紛前往湖西天后宮為辛柏毅祈福。廟內香火不斷，民眾雙手合十，盼望媽祖庇佑這名澎湖子弟能化險為夷。另一方面，東部海域的即時影像也吸引大量網友關注，不少人在直播聊天室中不斷刷留言，替辛柏毅集氣打氣。

空軍司令部表示，辛柏毅並非新手飛官，總飛行時數已達611小時，其中駕駛F－16機型時數超過371小時。至於失事的6700號機，機身累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數為5447小時，相關飛行與維保紀錄均已封存，將納入後續事故調查重點。

空軍也預告，將於7日上午10時在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案記者會，對外說明目前搜救進度與初步掌握的狀況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

海象惡劣！F-16戰機豐濱外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

10年11起空軍失事！F-16事故率最高 黑鷹墜機最慘重

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光