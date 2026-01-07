飛官蜜月完歸隊2天失聯！ 妻淚崩 家屬焦急PO文集氣

花蓮縣 / 綜合報導

飛行官辛柏毅上尉至今失聯，人在澎湖的爸媽，今(7)日一早，搭專機直飛花蓮基地，就是想在第一時間，掌握愛子的最新搜救進度！同樣心急如焚的，還有他的太太，夫妻倆都在花蓮基地服役，相識相戀滿一週年，去年520才登記結婚，沒想到剛從芬蘭度完蜜月回國，歸隊短短兩天，卻在例行訓練發生意外。家屬也發文喊話，全家都在等辛柏毅回來，拜託大家幫忙集氣！

遙望天際滿懷熱忱，英姿颯爽的上尉飛官辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀畢業生，沒想到例行的夜航訓練，如今成了揪心救援。辛柏毅的媽媽，頂著寒風拄著拐杖，一步步慢慢地前進，但內心焦急全寫在臉上，眉頭緊皺憂心忡忡。

而剛從警職退休的爸爸，一路攙扶著妻子，從澎湖老家搭軍機直飛花蓮基地，7日上午就抵達基地，想在場掌握搜救第一手資訊，同樣焦心的還有新婚妻子。

相視而笑濃情密意，同在花蓮基地服務的小情侶，去年520升格小夫妻，太太當時發文紀念寫下，畢生的運氣都用來遇見先生了，沒想到新婚還沒滿一年，才剛從芬蘭度蜜月回國，歸隊短短兩天就生死未卜，太太哭腫了眼家屬也發文，希望大家幫忙集氣，消息傳回澎湖老家師長也難以接受。

飛官國中導師許文維說：「他只要有休假，一定會回來學校找我，他很認真，很乖，很有禮貌，國三的時候，很堅定地說，他要走飛行的路線，啊其實剛開始，家裡是反對，空軍官校的時候，他唸的是維修，家裡答應以後，才再去受飛行訓。」

品學兼優更是陽光男孩，人緣好運動天賦也高，曾經是田徑隊重點栽培對象，爸媽一向以兒子為榮，現在卻一顆心懸著，不敢讓年邁的阿嬤知道消息，老家的鄰里親友也不約而同，到當地信仰中心湖西天后宮，上香祈福點亮光明燈，保佑辛柏毅能平安歸來。

