飛官辛柏毅下落不明！黑盒子在「2500公尺深海」 妻悲喊：太心疼

辛柏毅駕駛F-16戰機失聯下落不明。圖／IDF經國號臉書臉書粉專提供

空軍飛官辛柏毅夜訓時駕駛F-16戰機失聯，至今仍然下落不明。目前國防部成功鎖定「黑盒子」的確切位置，但因為海況、氣候不佳，無法進行打撈。對此，空軍司令部督察長江義誠表示，只要近期天氣好轉，就會立刻進行作業。對此，辛柏毅的妻子則坦言，「人生彷彿破碎一樣的零散」。

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉於6日駕駛F-16戰機執行夜間訓練任務時，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘失聯，至今下落不明。空軍司令部督察長江義誠於26日指出，目前已經完成黑盒子的定位，約在海面下2500公尺，礙於國內打撈能力受限，目前已經尋求國外打撈公司的支援。江義誠表示，受天候、海象不佳限制，暫時未能進行打撈作業，只要天氣允許，就會啟動打撈。

辛柏毅失聯至今，最痛心的莫過於辛柏毅的妻子，兩人於2025年5月20日登記結婚，在去年底兩人才有時間到北歐度蜜月，沒想到度蜜月回來僅2天，辛柏毅在值勤時就發生意外。26日辛柏毅的妻子在Threads抒發心聲，表示「我先生因公離開是連肉體都沒有，也沒辦法讓我道別最後一次，人生彷彿破碎一樣的零散」。

辛妻接著說，還是每天都會去翻辛柏毅的照片，「去聞他的衣服、用力去想他，我沒有克制過自己的眼淚，我知道唯有這樣我才能好起來；我沒有走出黑暗，也不想走出來，你就大大方方的去想他、去愛他、去罵他、因為總有一天會破涕而笑，去擁抱那個曾經很破碎的自己」，她最後坦言，沒有放棄老公，只是太心疼他，「希望我能有偶像劇般的劇情降臨，拯救我破碎的靈魂」。



