飛官辛柏毅仍失聯！空軍稱黑盒子深2500m 妻喊「太心疼」：沒放棄過

空軍第5聯隊飛官辛柏毅上尉。（圖／翻攝自臉書／IDF經國號）

空軍F-16失事戰機6日晚間夜訓失聯，飛官辛柏毅迄今仍下落不明，國防部日前證實已成功精準定位戰機「黑盒子」位置，但因落點位於海面下約2500公尺深的深海區域，國內打撈能量不足，已緊急尋求國外專業廠商協助；空軍司令部督察長江義誠26日重申，只要近期天候好轉，就會立刻啟動。而辛柏毅妻子深夜也再度悲痛喊：「希望能有偶像劇般的劇情降臨，拯救我破碎的靈魂。」

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉於6日晚間駕駛F-16戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘失聯至今。空軍司令部督察長江義誠22日表示，國軍已掌握黑盒子的確切座標與深度，但受限於海況與氣候條件，海象尚未達到安全作業標準，只要天候符合條件，打撈行動將立刻展開，並會在第一時間向家屬與社會大眾說明最新進度。

江義誠26日則再度發聲表示，因國內廠商打撈能力的限制，已協調新加坡或日本的相關廠商協助。目前相關船隻跟打撈機具都已完成整備，但因本週天候、海象仍不符合打撈作業標準，近期天候狀況允許，就會啟動打撈相關作業。

事實上，辛柏毅2025年5月20日登記結婚，直到同年底才有時間與妻子赴北歐度蜜月，未料自度蜜月返隊僅2日即升空執勤發生意外，掀起社會高度關注。而辛妻近2天也再度現身社群平台回覆網友留言，坦言丈夫離開連肉體都沒有，無法讓她道別最後一次，人生彷彿破碎一樣的零散。

但她表示，她每天仍會用力地想丈夫、不克制過自己的眼淚，「唯有這樣才能好起來，我沒有走出黑暗，也不想走出來，總有一天會破涕而笑，去擁抱那個曾經很破碎的自己⋯⋯。」辛妻也強調，她沒有放棄過丈夫，只是太過心疼對方，期盼能遇到偶像劇般的奇蹟降臨，拯救自己破碎的靈魂。

