飛官辛柏毅仍無下落！2家人碰面抱頭痛哭 老家親友上香祈福

記者呂彥、簡翰鳴、翁婉瑜、游濤、龔芸可／花蓮-澎湖報導

29歲飛官辛柏毅昨（6日）晚訓練失事，一夜搜尋未果，家屬心急如焚！去年五月剛結婚，兩天前剛去北歐度完蜜月才歸隊，沒想到發生意外，妻子跟父母相繼趕到花蓮基地，三人相擁痛哭。一名疑似辛柏毅小姨子的網友發文，全家一夜沒睡，從沒看過姊姊哭到眼睛那麼腫過，拜託全世界「幫小辛集氣」，讓他早日平安回家。

辛柏毅與妻子甜蜜合照。

拄著拐杖，步履蹣跚，失聯飛官辛柏毅雙親從澎湖低調趕赴花蓮，辛爸爸攙扶著虛弱的太太上車，兩人一心只掛念兒子的安危。

辛柏毅母親步履蹣跚。

另一頭，妻子一家人也抵達營區，親家們再度見面卻是失聯消息，兩家人忍不住相擁痛哭。

同樣任職花蓮空軍基地的太太，兩人去年特地選520當天登記結婚，一張張照片記錄下幸福笑容，沒想到才剛結束蜜月旅行，返國不到2天，執行任務就傳出失聯意外。

辛柏毅才與妻子度完蜜月。

鄰居：「（夫妻）都很好，我們這一排的（相處）通通很和氣啊。」

鄰里口中的模範夫妻，聽到消息都十分惋惜，鄰居透露，夫妻倆共同打拚才剛搬新家，幸福畫面卻一夕變了調。

辛柏毅伯父辛天澤：「有，（阿嬤）現在知道了，當然會很傷心啊，現在她就是燒香拜佛，希望小孩子能夠平安回來。能夠跳傘就是還有一線生機。」

失聯消息傳出，家屬都萬分焦急，小姨子深夜更在社群心痛發文，讓不少網友跟著鼻酸。內文寫下：「整夜沒睡，都在等消息，拜託姊夫平安回來，全家都快熬不住了。知道自己要堅強，但看姊姊哭紅雙眼，心真的快碎了。」

小姨子發文。

湖西天后宮主委蔡福松：「（辛柏毅）平安順遂回來，回來為了國家，為了社會來服務。」

老家在澎湖的辛柏毅，失聯消息傳開後，不少當地民眾也趕往天后宮上香祈福，誠心祈求辛柏毅飛官能夠平安回家。

