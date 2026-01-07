飛官辛柏毅去年520結婚卻剛蜜月回國 軍方曝原因

空軍第5聯隊29歲上尉飛官辛柏毅，6日晚間駕駛F-16AM型戰機由花蓮空軍基地起飛執行任務，驚傳意外失事，目前仍在搜救當中。辛柏毅的妻子是同樣在花蓮基地任職的空軍上士，兩人2025年5月20日結婚，最近才剛從芬蘭度蜜月回來。在今（7）日上午的空軍臨時記者會上，第5聯隊第27作戰隊隊長周明慶上校表示，因為戰演訓繁忙，辛柏毅今年初才有空請婚假、度蜜月。

失蹤F-16飛官辛柏毅。(圖/小陳故事多提供)

周明慶表示，辛柏毅是1位優秀的隊員，飛行也很穩定。他說，飛行員平常真的很辛苦，辛柏毅是去年5月登記結婚，平常因為戰演訓任務，沒有時間去度蜜月、請婚假，大部分都是等到12、1、2月，比較沒有戰演訓的時候才有空檔。

周明慶說，身為隊長的他，絕對會去支持辛柏毅夫妻，辛柏毅平常跟隊員的相處也是很融洽。他表示，今天早上跟辛柏毅妻子見面，辛柏毅妻子說，去冰島跟芬蘭是辛柏毅一輩子的夢想。

(圖/空軍)

此外，針對媒體提問人員休假部分，空軍督察長江義誠少將回應，辛柏毅1月2日度完蜜月返國之後，3、4日休假在家，5日回部隊上班。6日早上，聯隊就安排1批F-16BM型雙座機的帶飛任務，後座有教官，執行情況都正常，所以當天晚上，就依照序列派遣辛柏毅的夜航訓練任務。他強調，序列都是前一、兩日都已經預畫好，不是臨時派遣的。

