飛官辛柏毅墜海失聯！愛妻心痛哭腫眼 家屬求集氣：拜託你撐住回家

花蓮空軍基地一架編號6700的F‑16單座戰機於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓時發生突發狀況，飛官辛柏毅上尉在任務中跳傘後失聯。軍方表示，辛柏毅於晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬海域跳傘後未再聯繫上，目前全力展開海空聯合搜救；事故發生之前僅兩天，他剛與妻子從北歐冰島度蜜月返台，飛行訓練卻不料出意外，家屬也在社群平台心急喊話。

空軍應變中心持續在花蓮外海進行密集搜尋部署，調派黑鷹直升機、海巡署艦艇及多艘軍艦，透過空中與海上力量地毯式搜尋目標海域，力求在黃金救援時間內找到失聯飛官。

總統賴清德獲報後第一時間下令，要求國防部及相關單位確保「人員平安」為最高目標，全力以赴搜救辛柏毅。賴清德強調，每一位國軍袍澤都是國家重要力量，呼籲全民為搜救人員與辛上尉集氣、加油。

辛柏毅的家屬也在等待搜救結果期間，於社群平台上情緒焦急喊話：「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎……姊姊等你等到快瘋掉、我們全家都在等你回家，拜託全世界幫我們家小辛集氣，讓他平安回家。」原PO透露，辛柏毅妻子因丈夫下落不明，眼睛哭到腫起來。

網友也貼文底下幫忙集氣，「樂觀看待，我覺得他會回來的，台灣軍事訓練紮實，彈跳後，如何在黃金時間內生存，這個台灣飛官非常強，天亮後我認為會有好消息的，加油，一定沒事的」、「學弟，給老子滾回家人的身邊，忘記官校的誓言了嗎？保家衛國，讓父母放心，像男人一樣爬起來，這點小事難不倒我們軍人的」、「集氣！會沒事的！真的睡不著啊更何況是家人」、「目前海上、空中、海岸都在搜尋，國家都沒放棄辛柏毅，回家好嗎，我們都是你的家人，都盼著你平安」。

軍方表示，相關單位預計於今（7日）上午10時在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會，對外說明搜救進度與事故初步資訊。國軍與救援單位呼籲社會大眾持續關注搜救動態，共同祈願失聯飛官早日獲得平安消息。

