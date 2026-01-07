飛官辛柏毅墜海失聯 曾合影民眾祈禱奇蹟出現

〔記者張軒哲／台中報導〕空軍一架F-16V單座戰鬥機飛行官辛柏毅上尉，昨晚於返航時於花蓮縣豐濱鄉外海失事，辛柏毅跳傘逃生，生死未卜，他曾於2023年8月參與空軍清泉崗基地的活動，與民眾親切合照，辛柏毅戴墨鏡帥氣模樣，讓民眾直呼很親切。

國防部航空嘉年華於2023年8月12日在清泉崗登場，展示F-16V型戰鬥機高速衝場，也展示多架戰機，吸引逾10萬人次到場觀賞。當天有多位戰機飛官在場介紹，與民眾合照互動，其中飛官辛柏毅在戰機前與民眾合照，令人印象深刻。

有民眾找出當年照片指稱，辛上尉很親切，請他合照立刻答應，也配合比出勝利或讚的手勢，他和參觀民眾全家人合照後，也開心比YA，大家都祈禱辛上尉能夠平安獲救。

