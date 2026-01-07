飛官辛柏毅墜海失聯！隊長悲吐：冰島、芬蘭是他一輩子夢想
社會中心／楊佩怡報導
空軍花蓮基地昨（6日）晚間傳出意外，一架 F-16 戰機於例行訓練期間失事，飛官辛柏毅目前處於失聯狀態，搜救行動仍持續進行中。而痛失優秀隊員的空軍五聯隊第27隊隊長周明慶，今（7）日在記者會上則一度哽咽的強調，現在唯一的就是陪伴家屬，並且盡速搜救。
第五聯隊第27隊隊長周明慶上校（上圖）哽咽表示，現在唯一的就是陪伴家屬並盡速搜救。（圖／民視新聞）
空軍第五戰術混合聯隊今（7）日時召開「0106專案報告」記者會，包含江義誠少將、第五聯隊第27隊隊長周明慶上校、第五聯隊政戰主任許俊榮上校、第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校與第五聯隊作戰科科長張員舜上校出席。記者會上，隊長周明慶上校指出，事故發生當下，機上的MMC已無法顯示飛行路徑，因此無法參考姿態；辛伯毅當下已檢查高度表，確認戰機向下掉，加上空間迷向，因此選擇彈射跳傘。周明慶強調，「兩位飛官該做的都已經做了」，他哽咽表示：「所以…我們真的是…現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救」。
辛伯毅（上圖）的妻子透露去芬蘭和冰島是他一輩子的夢想。（圖／翻攝畫面）
接著周明慶進一步坦言，辛伯毅他是一位很優秀的隊員，飛行也很穩定，他也提到辛伯毅才剛度完蜜月回來，「飛行員平常真的很辛苦，他是去（2025）年5月登記結婚的，平常因為在營區的任務也沒有時間去度蜜月、請婚假，大部分只有12月、1月、2月比較有空檔」，而辛伯毅平常與其他隊員也相處融洽。此外，周明慶表示今（7）日早上有與辛伯毅的妻子見面，對方說辛伯毅去冰島和芬蘭，「是他一輩子的夢想」。
花蓮空軍基地一架 F-16 戰機於 6 日晚間失事墜毀，國防部第一時間與海巡署協同合作，投入大量兵力進行搜救任務。（圖／翻攝畫面）
原文出處：F16飛官辛柏毅剛度完蜜月就出事！隊長哽咽嘆：冰島、芬蘭是他一輩子夢想
