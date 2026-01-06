飛官辛柏毅墜海失聯！F-16夜訓「4字陷阱」成夜航殺手

社會中心／徐詩詠報導



花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，編號6700的F-16戰機在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，機上的辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也證實此事，並希望國人為辛柏毅集氣。失事原因軍方初步研判，恐為MMC（模組化任務電腦）故障，導致飛行員出現空間迷向，也就是俗稱的「飛官殺手」。

辛柏毅6日晚間駕駛F-16執行夜航任務時，突發生意外墜海。辛柏毅則跳傘落於靜浦東方8.5浬海上。海巡署接獲國防部通知，已派艇趕赴現場協助救援；而國防部及空勤總隊，也同步派出C-130運輸機及海鷗直升機出海搜尋。根據《上報》報導，軍方初步研判，該機疑似發生模組化任務電腦故障，並在進入雲層後出現「空間迷向」。



然而，「空間迷向」為過去F-16戰機失事的主要原因，空軍人士指出，當天氣良好時，駕駛員在海面上進行夜航訓練，在沒有明顯地形地物或雲層可作為參考點時，容易將海面船隻燈光與天上星光上下顛倒，誤以為海面是天空，產生錯覺。若未仰賴戰機上的儀表來協助辨識，容易發生以為是在爬升，但實際上卻是將戰機朝海面飛去的情況。該人士坦言，過去多起海上夜航失事的紀錄中，空間迷向皆是失事主因。

