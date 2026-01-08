飛官辛柏毅墜海失蹤3天！家人心碎求神「只想再見一面」

空軍上尉戰鬥機飛行官辛柏毅6日駕駛花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機，6日失事墜海失蹤，引發各界關注，軍方至今持續搜救，辛柏毅家人心痛發聲，「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面」。

空軍上尉辛柏毅6日駕F-16V戰機失事墜海，至8日白天仍未發現其蹤影。（圖／翻攝自Facebook@IDF 經國號）

據了解，辛柏毅上尉6日駕駛2號機僚機，當晚6時17分自花蓮基地起飛，執行夜間飛行訓練，沒想到在28分30秒後失去音訊，軍方隨即動員救難人力從海上、空中搜救。

消息傳開後，辛柏毅的家人萬般焦心，新婚妻子也十分焦急，辛柏毅的小姨子在社群平台Threads發文，替姊姊求助，希望能透過花蓮能問事的廟宇、能指點辛柏毅位置的管道，提供一些線索。辛柏毅的小姨子也在貼文透露，家人的心快要碎光，想不到更多辦法了，慟喊「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面」。

由於東北季風增強，位在花蓮外海的搜救地點風力達6級至7級，最大陣風也有9級，浪高達3公尺，讓搜救工作困難重重。截至8日早上9時，累計已派遣3艦12艇次、岸際車輛68車及154人次進行搜救。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

