飛官辛柏毅墜海42小時 卓榮泰指示：持續搜救

空軍於1月6日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛官辛柏毅疑似緊急彈射逃生，國防部協同各部會出動機艦搜救。卓榮泰今（1/8）日在院會中指示，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會中表示，非常遺憾發生這樣的事情，感謝國防部，也要求國防部的三軍、海巡以及民間的搜救人員務目必要持續全搜救，此家屬的心情一定是非常的焦慮，國防部要適時說明搜救進度，讓家屬能夠知道真相。

針對相關戰機飛行安全的工作，卓榮泰也表示，國防部已經達到最高的安全標準，但整個事件發生的原因，以及近日媒體的說法或質疑，包括對國軍裝備的準備以及未來的計劃，都必須在適當時間對外說明，讓國人了解國軍的準備工作，以維護國軍戰力以及國人對國軍的向心力。

卓榮泰強調，後續必須這些事情發生原因全面檢討，是否可以做得更多做得更好，仍再次感謝國防部所有弟兄姐妹的辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

