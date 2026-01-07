政治中心／綜合報導

飛官辛柏毅上尉，昨晚執行夜訓時在花蓮豐濱外海失聯，國防部今天開記者會說明，強調辛柏毅昨天返場時，高度不斷下降，最後光點消失，國軍徹夜透過陸海空全力搜救，也宣布嘉義、花蓮基地完成構改的F-16AM戰鬥機暫時停飛，進行特檢。

頂著強風巨浪，國軍在黑夜中不斷搜救，尋找失聯飛官辛柏毅，發射照明彈照亮大海，從夜晚找到白天，沿岸也佈署兵力不放棄任何希望，空中也派出13批13架、海上總共11艦次，全力搜救。空軍司令部督察長江義誠：「總統下令全力進行搜救任務，我們現在就是會按照搜救的狀況，也不會以72小時為原則，我們這邊也會依照搜救狀況，都是全力（搜救）。」

廣告 廣告

飛官辛柏毅夜訓失聯! 國軍陸海空全力搜救

國軍陸海空全力搜救（圖／民視新聞）



失事飛官辛柏毅在周二晚間，6點17分起飛，7點29分返場時，高度從7600公尺、掉到1700公尺，最後在花蓮豐濱東方10海浬，突然失聯。空軍司令部督察長江義誠：「我們不排除它就是因為在進雲，我們飛行在進雲的過程中，可能會影響到飛行編隊的操作，導致它在操作過程中，產生一些問題，那它的高度就按照我們昨天雷達所顯示的，就持續的這個下降中。」

飛官辛柏毅夜訓失聯! 國軍陸海空全力搜救

國軍從夜間全力搜救到白天（圖／民視新聞）

國軍也宣布，F16天安二號將停止演訓任務，進行「天安特檢」，不過，辛柏毅失聯，到現在還沒找到，就連空軍少將也忍不住哽咽。空軍司令部督察長江義誠：「最後呢，我還是希望說，所有國人可以集氣，為我們辛上尉做祈福，希望可以很順利的達成這個搜救任務。」呼籲大家一起集氣，國軍也將全力搶救，勢必要找到失聯飛官辛柏毅。

原文出處：飛官辛柏毅夜訓失聯! 國軍陸海空全力搜救

更多民視新聞報導

鼓吹戰爭言論重罰百萬！立院審查國安法修法 藍委全數到場畫面曝

透過媒體連繫！謝典林表態不選彰化縣長 謝衣鳯回應了

柯文哲發文盼F-16飛官平安 網嗆：那為何擋國防預算？

