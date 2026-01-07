飛官辛柏毅夜訓失聯...疑空間迷向跳傘 近20年F-16墜機事故全紀錄回顧

花蓮基地昨夜間訓練期間發生異常，飛官辛柏毅跳傘後仍待搜救，事故原因尚待釐清。（翻攝自臉書／IDF經國號）

空軍花蓮基地昨晚（6日）再度傳出飛安事件。上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致產生「空間迷向」狀況，最終緊急跳傘逃生，目前仍下落不明。事件引發外界高度關注，也再次喚起近20年來空軍F-16系列戰機的多起事故記錄。

F-16V夜間訓練出狀況 飛官跳傘仍待尋獲

空軍指出，辛柏毅上尉昨夜間駕駛編號6700的F-16V戰機執行例行夜訓任務期間，座艙系統疑似出現異常，初步不排除與模組化任務電腦（MMC）訊號故障有關。

F-16V事故原因是什麼？ 空軍如何說明

據了解，飛行過程中疑似因儀表資訊錯亂，導致飛官產生空間方向判斷失誤，隨即依程序跳傘逃生。目前空軍與相關單位持續投入搜救，事故原因仍待進一步調查釐清。

什麼是「空間迷向」？ 為何夜航風險更高

所謂「空間迷向」，是指飛行員在缺乏視覺參考或儀表資訊異常時，對飛機姿態、高度或方向產生錯誤判斷，夜間與海上飛行尤為高風險環境。

廣告 廣告

據過往事故分析，空間迷向曾多次出現在F-16夜航與演訓任務中，亦被視為飛安風險的重要關鍵之一。

近20年F-16事故回顧 6架墜毀、4名飛官殉職

回顧近20年空軍F-16事故紀錄，已累計至少6起戰機墜毀事件，其中4名飛官殉職，事故原因涵蓋空間迷向、機件故障與高風險演訓等因素。

2008年｜丁世寶少校（殉職）

2008年3月4日，空軍第401聯隊F-16單座戰機於花蓮外海夜航訓練時失聯。飛官丁世寶少校疑似發生空間迷向墜海，歷經多次搜救仍未尋獲，依法宣告死亡，並追晉中校。

2013年｜吳彥霆少校（跳傘獲救）

2013年5月，嘉義基地F-16戰機於西南外海執行換訓課目時因機件故障墜毀，飛官吳彥霆成功跳傘，並由空軍救護隊迅速尋獲，平安送醫。

2018年｜吳彥霆中校（殉職）

2018年6月，花蓮基地F-16於北部空域演訓時雷達光點消失，殘骸後於新北五分山尋獲，飛官吳彥霆少校罹難，事後追晉中校。

2020年｜蔣正志上校（殉職）

2020年11月，F-16夜航訓練起飛僅2分鐘即於花蓮外海失聯。搜救半年未果，總統府追晉蔣正志上校為空軍少將，並頒發褒揚令。

2022年｜陳奕上尉（殉職）

2022年1月，嘉義基地F-16V於對地炸射訓練中失聯，軍方研判高速俯衝墜海，後續確認殉職，追晉少校並入祀忠烈祠。

2026年｜辛柏毅上尉（搜救中）

2026年1月6日，花蓮基地F-16V夜航訓練中發生異常，辛柏毅上尉跳傘後失聯，空軍持續搜救並同步展開飛安調查。

更多鏡週刊報導

「下輩子別再投胎當魚」剖死10hr突顫跳...虱目魚狂抖像心臟 他嚇壞誦經放生！真相曝

「後山的夜不會一樣了」文大香腸伯癌逝...小燈陪伴20年夜晚 校友哀悼：寒流也不再有人燒柴

期末考後挑戰武嶺成永別...東華男大生中橫過彎失控墜10米邊坡 「命喪護欄旁」校方哀痛發聲