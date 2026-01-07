飛官辛柏毅失事前「報告MMC故障」 少將哽咽：求平安歸來

國防部今（7）日上午10時召開記者會說明失事事件。（圖／東森新聞）





29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日駕駛單座F-16AM，疑似失事跳傘墜海，目前持續搜救中。國防部今（7）日上午10時召開記者會說明，透露辛柏毅在訓練過程中有回報「MMC故障」，所以返場時就下令採密集編隊。在記者會最後，空軍司令部督察長江義誠少將哽咽祈求，希望辛上尉能夠平安歸來。

今日記者會由空軍司令部督察長江義誠少將簡報說明，指出辛柏毅在失事前，先透過無線電回報「高度一直下掉」，接著連喊「跳傘」3次，一般情況下，跳傘一定會在呼叫完後立刻執行，不過目前沒有截獲求生裝備訊號，因此無法確定辛柏毅是否有完成跳傘程序。

有關傳出是MMC（模組化任務電腦）故障，江義誠說明，飛行員訓練過程中確實有回報「MMC故障」，不過沒有指出是那些裝置，不清楚是一級或二級，因此返場時長機就下令2號機（即辛柏毅駕駛之編號6700架次）集合，進行密集編隊操作。至於昨日故障的架次是否不只一架？國防部說明，MMC故障架次會再清查，但目前掌握就只有6700這一架。

記者會尾聲，江義誠少將哽咽道，希望所有國人可以集氣，為辛上尉祈福，希望可以很順利地達成搜救任務。

