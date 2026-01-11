飛官辛柏毅失事5天 民間搜救隊發現「浮油」...盼重大突破

空軍飛官辛柏毅6日進行F-16V戰機夜航訓練時，於花蓮外海失事墜機，目前尚未尋獲。（圖／idf粉專提供）





空軍飛官辛柏毅6日進行F-16V戰機夜航訓練時，於花蓮外海失事墜機，下落不明，海空聯合搜救進入第5天，昨（10）日傳出重要資訊，民間搜救團隊發現海面有疑似「浮油」痕跡，立刻將座標通報給軍方，希望搜救進度能有突破性進展。

海面見浮油 搜救辛柏毅突破性進展？

據《自由時報》報導，軍事粉專「Taiwan ADIZ」自行租用漁船加入搜救行列，昨日於北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面有疑似浮油的痕跡，立刻將座標回報給國防部及海巡署，希望能為搜救帶來突破性進展。軍方也證實已收到此情報，將進行比對釐清。

重回失事現場 辛柏毅高度狂掉喊「跳傘」

還原事發當下，辛柏毅在6日晚間7時27分30秒，於7600呎時回報在雲中失散，7時28分18秒時高度在4000呎，再回報高度一直往下掉，7時28分22秒則回報預計要跳傘，此時戰機高度持續下降，直到7時28分30秒高度落在1700呎，同時F-16V的光點也消失了。

事發後海空進行聯合搜索，軍方表示，辛柏毅雖然有回報跳傘，但是否真的有跳無法確認，從事發當下監視器拍攝到的火光來看，不排除可能因迷航，倒著彈射入海。

