飛官辛柏毅失聯第3天！小姨子深夜心碎發文：我們要相信你的對嗎

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已進入第3天，搜救隊仍持續搜尋，家屬也在絕望與希望間煎熬。辛柏毅的小姨子昨（8）日深夜在Threads發文，以近乎崩潰的文字，轉述「姊夫傳來的訊息」，讓網友看了十分鼻酸。

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已進入第3天。（圖／IDF經國號授權提供）

辛柏毅的小姨子表示，姊夫在訊息中提到自己撞到頭，位置描述混亂，他說自己在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚，讓家屬更加心碎。她寫道，姊夫說自己想回家，卻又猶豫地要家人「不要把自己帶回去」，理由竟是「醜醜了，不想給姊姊看」，讓家人崩潰心碎。小姨子最後在文末吶喊：「我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」

廣告 廣告

文中提到，辛柏毅家屬當天前往花蓮新城鄉嘉里代天府向朱府千歲問事，一名「師姑」表示願意以自身作為媒介，協助傳遞辛柏毅的話，並轉述「出事後12天內，我們會找到你、帶你回家」，讓家屬在極度悲痛中仍緊抓一絲希望。



更多FTNN新聞網報導

F-16徹夜搜救！照明彈點亮東海岸 網友湧入三仙台「鏡頭君」直播集氣

喊完3次跳傘就失聯！飛官辛柏毅逃生成謎 隊長哽咽：他該做的都做了

搜救逾15小時未果！F-16夜航失事飛官仍失聯 母拄拐杖赴花蓮基地

