飛官辛柏毅失聯第3天! 軍方30架飛機.180人全面搜救

社會中心／趙永博、李育翰 花蓮-台東報導

飛官辛柏毅失蹤第3天，大量人力持續在花蓮周遭海域，綠島附近搜救，辛柏毅小姨子難過發文，尋求花蓮當地問事的廟，喊話只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，國防部派出30架次搜救飛機，地面180人全面搜救，不放棄任何希望。

深夜火光出現在花蓮外海上空，這是有民眾目睹搜救人力持續以探照燈，搜救失聯飛官辛柏毅，F16v戰機6號晚間失事，至今仍下落不明。7號晚間10點，綠島民眾都目睹附近海域，有飛機飛行，陸海空全力搜救空軍飛官！有網友也透過海流與風場資料，製作漂移模擬圖，來推估失聯飛官或相關漂流物的可能散布區域，綠點就是推估初始位置，藍點則是模擬後的漂流點位，提供軍方和民間船隻做為參考。

飛官辛柏毅失聯第3天！軍方陸海空全面搜救

飛官辛柏毅失聯，國防部陸續前往花蓮外海搜救。（圖／民視新聞）岸巡人員也來到石梯坪遊憩區，在岸際使用望遠鏡進行岸際搜尋，縱使戰機連殘骸都還沒看見，仍不放棄任何希望。一二岸巡人員：「我們以岸際為主。」由於戰機失事當晚，民眾在石梯坪鏡頭君，晚間19時28分拍到不明火光，研判可能是戰機墜落位置，尤其又與空軍通報時間19時29分，有高度重疊，辛柏毅小姨子發文，請廣大的網友拜託，推薦給我們家花蓮可以問事的廟或有什麼管道，可以問出辛柏毅的位置，強調全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面，隨後又表示已經選好地點，感激大家集氣，因為我們都快碎光了。

飛官辛柏毅失聯第3天！軍方陸海空全面搜救

飛官辛柏毅失聯，國防部陸續前往花蓮外海搜救。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「迄今大概已經派30架次的搜救飛機，22艘海軍加海巡，另外還有2架無人機，地面也有180人全面進行搜救，我想我們現在唯一的目標，就是盡全力進行搜救。」1/8投入搜救兵力，空軍出動18架次，海軍2艘船隻，地面部隊共170人44車，內政部也動用空勤總隊2架次，海巡7艘船，國防部指示全力搜尋失聯飛官。

