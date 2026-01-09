飛官辛柏毅失聯第4天！小姨子深夜淚曝「師姑傳話內容」

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機6日晚間夜訓失聯，各單位持續搜救中。辛柏毅的小姨子8日深夜透過社群平台Threads發文，透露一名「師姑」以自身作為媒介，協助傳遞辛柏毅的話，令全網不捨，紛紛留言集氣。

飛官 辛柏毅 疑跳傘外海 逃生，目前下落不明 搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

據了解，辛柏毅上尉6日駕駛2號機僚機，當晚6時17分自花蓮基地起飛，執行夜間飛行訓練，沒想到在28分30秒後失去音訊，軍方隨即動員救難人力從海上、空中搜救。辛柏毅的小姨子先前在社群平台Threads發文，替姊姊求助，希望能透過花蓮能問事的廟宇、能指點辛柏毅位置的管道，提供一些線索。也在貼文透露，家人的心快要碎光，想不到更多辦法了，慟喊「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面」。

辛柏毅的小姨子8日深夜再度發文寫下，「姊夫，你今天告訴我們你左手左肩被衣服還是帶子卡住了，一定要找到你的黑盒子，可是我不知道黑盒子是什麼啊姊夫……。你說你撞到頭了，你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚，我太笨了對不起，你也不清楚自己在哪。」

小姨子寫道，「你想回家又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說『醜醜了』不想給姊姊看，你要我們多心碎才好。」文末小姨子感謝「師姑」願意以自身作為媒介，協助傳遞辛柏毅的話，全家感激不已。「師姑說出事後12天內我們會找到你帶你回家，我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」

貼文讓網友鼻酸，紛紛留言，「飛官一定也很想回家，只是海上太冷了、太黑了，暫時迷路了，但一定很快就能順利找到回家的路的！」、「不知怎的，我一直覺得他會活著，因為他是澎湖的孩子，應該很有水性的。很希望這個仙姑是感應錯的」、「他在海水裡，沒有明顯的目標，當然不知道自己在哪裡。不像在陸地上，可以讓你知道這裡有7-11或市場。能知道8000呎已經很厲害了。」、「看到飛官說自己醜醜，不想讓老婆看到，天啊」、「看到怕醜醜不想給姊姊看直接淚崩，希望你們多保重，辛飛官早日回家」、「心頭和眉頭都一起揪著，望辛飛官和家人們快快團聚」。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

