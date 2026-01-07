飛官辛柏毅失聯！國中帥氣照曝光 師讚：非常優秀

辛柏毅畢業紀念冊的照片也曝光了。（圖／國中導師提供）





空軍上尉辛柏毅失聯，黃金救援時間正一分一秒流逝，全台灣人的心都緊緊揪著。這位在老師眼中品學兼優、在田徑場上叱吒風雲的標槍冠軍，全台國人正集氣祈禱，希望這位陽光熱血的英雄能早日平安歸來。辛柏毅畢業紀念冊的照片也曝光了，老師、教練都誇讚他優秀。

辛柏毅畢業紀念冊的照片也曝光了。（圖／國中導師提供）

通訊記錄還原關鍵

空軍司令部督察長江義誠少將在今日7號的記者會中，詳細還原了6號晚間的失聯過程。29歲的辛柏毅上尉當時擔任編隊的右編僚機，於18時17分起飛執行夜航訓練。根據雷達與無線電資料，19時27分30秒時，辛上尉在7600呎高度通報空中失散，隨後飛機高度急遽下降。他在4000呎時冷靜回報高度持續掉落，並在2600呎時連續重複3次「預計跳傘、跳傘、跳傘」，最終在19時29分、高度1700呎處，於花蓮南面36海浬雷達光點消失。國防部強調，雖然辛上尉明確呼叫跳傘，但現場是否成功執行彈射仍有待進一步確認。

為了飛行夢轉戰飛行訓練

辛柏毅的國中導師許文維回憶起這位帶了3年的愛徒，言談中滿是不捨。許老師形容辛柏毅是個非常認真、乖巧且有禮貌的孩子，即使畢業多年，每逢休假都還會特地回學校探望老師。許老師透露，辛柏毅在國三時就展現出想走飛行之路的堅定意志，雖然初期家裡因為擔心風險而反對，讓他進入空軍官校時先選擇就讀維修科系。但在他的堅持與溝通下，最終獲得家人支持並成功轉受飛行訓練。從畢業紀念冊的照片可以看到，辛柏毅從小濃眉大眼，擺出酷酷表情，看起來和同學感情也十分不錯。

從畢業紀念冊的照片可以看到，辛柏毅從小濃眉大眼。（圖／國中導師提供）

馬公市朝陽里長顏明清也感性提到，辛柏毅的父親是他的警校同學，辛柏毅從小就在父親鼓勵下報考軍校，全家人都以他為榮。

田徑場上表現是眾人學習表率

除了對飛行的熱忱，辛柏毅在運動場上的表現同樣令人印象深刻。國中田徑教練歐建友表示，辛柏毅是一個非常樂觀、對人充滿愛心的學生，在場上總是盡心盡力，是值得大家學習的表率。歐教練提到，師生兩人不久前才剛相聚見面，沒想到昨天卻傳來意外消息。目前國軍已調派S70C與C130等多架次機艦擴大搜救，並下令天安二號演訓任務全面停止進行安檢。師長與教練們此刻都在心底默默祈禱，希望這位體力與意志力兼具的陽光戰士，能再次創造奇蹟平安歸來。

