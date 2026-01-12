飛官辛柏毅失聯 國防部證實F-16V失事前2天EGI故障

飛官辛柏毅上尉6號晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海夜訓失事，目前仍失聯。空軍參謀長今（12）日在立法院備詢時證實，該機在1月4號，確實出現全球定位與慣性導航系統（EGI）故障情形，將對此進行調查。

國民黨立委徐巧芯上午在外交及國防委員會關心失事F-16V過往的維修紀錄。空軍參謀長李慶然指出，該架飛機自從去年10月出廠到失事當天，總共35次維修紀錄，都沒有「模組化任務電腦」（MMC）故障。

而李慶然也證實，該架飛機在1月4日時，有派工維修EGI失效，並將針對故障情況會影響導航部分，列為調查重點。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

