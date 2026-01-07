飛官辛柏毅失聯一夜生死未卜！消息傳回家鄉…親友赴天后宮祈求媽祖庇佑

政治中心／陳弘逸報導

空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機，昨天（6日）從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務時，不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。失聯飛官本身是澎湖人，消息傳回家鄉，不少親友得知後，紛紛前往湖西天后宮向媽祖婆祈求保佑，願能逢凶化吉，盼能及早尋獲辛柏毅。

據悉，現年29歲的辛柏毅是澎湖人，國中畢業後，就讀軍校，投入軍旅生涯，是空軍官校108年班的優秀畢業生，目前位階為上尉戰鬥機飛行官，父親則是馬公分局文澳派出所退休警察，妻子也是同為空軍服役的同袍。

據軍方資料，辛柏毅飛行總時數達611小時，駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具成熟的飛行經驗並非新手。未料，昨天（6日）晚上6時17分從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，於當晚7時29分，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處，不明原因跳傘失聯。

F-16單座戰機，昨天（6日）從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務時，不明原因傳出事故。（圖／記者呂彥攝影）

對此，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部指示海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動，目前仍未尋獲，飛官生死未卜。

消息傳回家鄉，不少親友得知後，紛紛前往湖西天后宮向媽祖婆祈求保佑，願能逢凶化吉，盼能及早尋獲辛柏毅。

