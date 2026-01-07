飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家

社會中心／陳慈鈴報導

飛官辛柏毅失聯，目前軍方全力搜救中。（圖／IDF經國號FB提供）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。

辛柏毅於訓練中失聯的消息一出，總統賴清德立即在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

​賴清德強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

辛柏毅的家屬也相當焦急，喊話「拜託你撐住並回家好嗎」，透露妻子等他等到快瘋掉，眼睛也哭到腫了起來，「我們全家都在等你回家」。同時也懇求，「拜託全世界幫我們家小辛集氣！讓他平安回家吧！」

