飛官辛柏毅失聯！妻崩潰哭腫雙眼 親友悲喊：等你回家

空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生，目前軍方全力搜救中。家屬接獲消息後悲慟不已，親友也淚喊「我們全家都在等你回家」。

飛官 辛柏毅目前下落不明， 軍方正全力搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

空軍指出，辛柏毅上尉於6日傍晚6時17分自花蓮基地起飛，執行例行夜航訓練，返航途中約晚間7時29分，在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空失聯。初步研判戰機MMC（模組化任務電腦）疑似故障，並在進入雲層後發生空間迷向，導致緊急跳傘。目前軍方正全力搜救中。

飛官辛柏毅的家屬接獲消息後悲慟不已，今（7日）上午8點焦急趕抵空軍基地。辛柏毅的小姨子也在社群平台貼出辛柏毅與妻子蜜月合照，文中悲傷寫下：「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家」，並懇求外界「拜託全世界幫我們家小辛集氣，讓他平安回家吧」。

飛官 辛柏毅與妻子去年登記結婚。（圖／翻攝畫面）

