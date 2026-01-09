飛官辛柏毅失聯！家屬曝問事細節「一定要找到黑盒子」 淚喊：你要我們多心碎

昨（8）日，辛柏毅家屬前往廟宇問事，其小姨子於深夜在社群平台Threads發文，轉述問事內容。（翻攝自IDF經國號臉書）

6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛編號6700的F-16V戰機，執行例行夜間飛行訓練時，於花蓮豐濱鄉東面約10海浬處突然失聯，至今仍下落不明。昨（8）日，辛柏毅家屬前往廟宇問事，其小姨子於深夜在社群平台Threads發文，轉述問事內容，心碎喊話：回家吧。

左手左肩被卡住 反覆交代「找到黑盒子」

家屬昨日前往花蓮新城鄉嘉里代天府向朱府千歲問事，辛柏毅小姨子於昨日深夜在社群平台Threads發文，轉述問事內容。貼文中提到，辛柏毅透過師姑傳達訊息，表示自己的左手、左肩疑似被衣物或帶子卡住，並一再叮囑家人「一定要找到黑盒子」。

想回家又猶豫 「醜醜了不想給姊姊看」

貼文指出，辛柏毅表示自己撞到頭，也不清楚具體位置在哪，「你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚，我太笨了對不起」，小姨子還提到，辛柏毅一方面想回家，卻又猶豫，表示「醜醜了不想給姊姊看」，讓她不忍道「你要我們多心碎才好」。

文中也提到，師姑表示，事故發生後12天內，家屬有機會找到辛柏毅，並將他帶回家，小姨子喊話「我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」，網友也紛紛留言集氣，希望辛上尉能趕快回家。

