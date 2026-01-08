飛官辛柏毅失聯！海巡暗夜大浪中搜救畫面曝

▲海巡署今（8）日曝光連夜搜救飛官上尉辛柏毅的畫面。（圖／海巡署提供）

[NOWnews今日新聞] 空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日召開記者會對外說明，未證實辛柏毅有完成跳傘，也指出辛柏毅疑似空間迷向，引發國人高度關注，國軍則持續搜救。對此，海巡署連夜在海上搜救的現場畫面也曝光，截至今（8）日上午9時，已總計派遣3艦12艇次、岸際68車154人。

海巡署今指出，截至8日上午9時，搜救能量總計派遣3艦12艇次、岸際68車154人；各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象：風力6-7陣風9級、浪高3公尺。另外，昨晚間至今凌晨的現場搜尋畫面也曝光，只見海面風浪洶湧，多艘艦艇在暗夜中幾盞探照燈下巡弋，多名海巡人員則在甲板上搜救、待命，望辛柏毅平安歸來。

