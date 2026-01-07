飛官辛柏毅失聯！ 消息傳回家澎湖 親友急赴天后宮祈求媽祖庇佑

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯後，海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵後立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合「搜救優選規劃系統」研判漂流方向並部署搜救責任區，在風浪強勁且入夜低溫的惡劣海象中，全力救援。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅昨（6）日從花蓮基地駕駛F-16V單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。由於失聯飛官本身是澎湖人，消息傳回家鄉，不少親友得知消息，紛紛前往湖西天后宮向媽祖婆祈求保佑，願能逢凶化吉，盼能及早尋獲辛柏毅。

據了解，現年29歲辛柏毅是澎湖人，國中畢業之後，就讀軍校，投入軍旅生涯，是空軍官校108年班優秀畢業生，目前為上尉戰鬥機飛行官，父親則是馬公分局文澳派出所退休員警，妻子也是在空軍服役的同袍。

根據軍方資料，辛柏毅飛行時數達611小時，駕駛駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具成熟的飛行經驗並非新手。而昨日晚間6時17分，辛柏毅從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，並於當晚7時29分，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處，因不明原因跳傘失聯。

對此，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部也指示海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動，目前仍未尋獲，飛官生死未卜。

隨著辛柏毅失聯消息傳回家想後，不少親友得知後，紛紛前往湖西天后宮向媽祖祈求保佑，願能逢凶化吉，盼能及早尋獲辛柏毅。

