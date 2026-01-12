飛官辛柏毅失聯 空軍：該架F-16V戰機1月4日曾有EGI失效紀錄

〔記者黃靖媗／台北報導〕空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。空軍參謀長李慶然今(12)日透露，辛柏毅駕駛的機號6700之F-16V戰機，在1月4日有全球定位／慣性導航系統(EGI)的維修紀錄，未來會針對此紀錄進行調查。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢關切飛官辛柏毅駕駛F-16V失聯。

空軍參謀長李慶然表示，機號6700的F-16V戰機從出廠至今沒有任何「模組化任務電腦」(MMC)維修紀錄，但在1月4日曾派工維修EGI失效問題，後續會針對此狀況進行調查。

徐巧芯表示，當EGI失效時，會出現的情況是狀態儀上的小飛機不見，但高度和速度的數據仍有顯示，與失事的情況極為類似。

