飛官辛柏毅失聯 空軍：該架F-16V戰機1/4日曾有EGI失效紀錄

空軍花蓮基地編號6700單座F-16V戰機6日晚間失事後，迄今未找到機身、且飛行紀錄器（黑盒子）尚無下文，甚至連飛行員、第五聯隊上尉飛官辛柏毅都不知身在何處。空軍參謀長李慶然今（12）日透露，該架戰機在1月4日有全球定位/慣性導航系統（EGI）的維修紀錄，未來會針對此紀錄進行調查。

國防部長顧立雄（左）、空軍參謀長李慶然（右）。（中天新聞）

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時，關切辛柏毅駕駛F-16V失聯及戰機失事原因，該架戰機是否在1月4日曾派工維修EGI？

國民黨立委徐巧芯（左）、國防部長顧立雄（中）、空軍參謀長李慶然（右）。（中天新聞）

空軍參謀長李慶然表示，機號6700的F-16V戰機從出廠至今沒有任何「模組化任務電腦」（MMC）維修紀錄，但在1月4日曾派工維修EGI失效問題，後續會針對此狀況進行調查。

徐巧芯表示，當EGI失效時，會出現的情況是狀態儀上的小飛機不見，但高度和速度的數據仍有顯示，與失事的情況極為類似。

