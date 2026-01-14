飛官辛柏毅失聯 管碧玲：初步取得黑盒子定位範圍

（中央社記者張已亷高雄14日電）空軍飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓時失聯，迄今仍未尋獲。海委會主委管碧玲表示，國海院啟用聽音陣列儀器協助探測，初步取得黑盒子定位範圍，「仍然在海上，鍥而不捨搜尋。」

海洋委員會主委管碧玲昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，國家海洋研究院研究人員啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測，初步取得黑盒子定位範圍，聽音陣列儀器將暫時留在花蓮。

管碧玲指出，海巡署負責海面搜尋、國海院出力水下搜索，「至今我們鍥而不捨，仍然在海上，白天、黑夜都還在努力，實在還放不下心，我們無法放棄希望。」

國防部長顧立雄12日表示，已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。

海洋委員會表示，大型民用航空器除既有37.5千赫茲（kHz）的水下定位信標（ULB）裝置外，國際民用航空組織也發布安裝另一具8.8kHz的ULB裝置標準及建議措施。

海委會指出，國家海洋研究院自2021年起，即啟動建立上述兩頻率水下定位發報器聽音偵蒐作業流程及作業能量建置，並選定「拖曳式水下麥克風陣列」，以及結合海巡署艦艇作業能量，進行開發與操作。

國海院說明，「聽音陣列儀器」為一種由多個聲音感測器（如麥克風或水聽器）按特定幾何規律排列組成的偵測設備，包含精確定位聲源位置等功能，此次參與搜尋的儀器為「拖曳式水下麥克風陣列」，由海委會國家海洋研究院和台大水下聲學實驗室共同合作開發。

國海院表示，國家運輸安全調查委員會2023年在小琉球東南方海域舉行重大海上空難偵搜定位演練，該次演練想定為一架民航機於小琉球附近海域失蹤。國海院攜帶「拖曳式水下麥克風陣列」參與，成功標定運安會於演練前秘密裝設的黑盒子發報聲源位置。（編輯：黃世雅）1150114