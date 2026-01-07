飛官辛柏毅失聯「綠營催審國防預算」！黃國昌：賴政府擺爛、賴帳才是不做正事

F-16V飛官辛柏毅失聯，民進黨立委王定宇、沈伯洋等人為此呼籲在野黨盡快讓總預算、國防預算付委審查。對此，民眾黨主席黃國昌表示，充斥錯假、違法、疏漏的115年中央政府總預算，在野黨究竟該如何審查？黃國昌痛批，民進黨政府厚著臉皮賴帳，不給耍賴擺爛、惡意賴帳，目無法紀毀憲亂政，才是真正的「不做正事」。

民眾黨今（7）日舉行中央委員會，黃國昌首先表示，對於空軍6日晚間一架F-16單座戰機墜海事故，期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援之辛勞。

隨後黃國昌強調，對於民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算，黃國昌嚴正駁斥並嚴厲譴責，並強調民眾黨面對如此下流、無恥、不長進的言行持續撕裂社會，會堅守秉持正面、陽光、積極態度，正面迎戰無所畏懼。

民眾黨主席黃國昌反批民進黨政府「目無法紀、毀憲亂政」。（資料照，顏麟宇攝）

黃國昌重申，賴政府至今不依法編列立法院已三讀通過之各項預算案，其中包括國軍基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等法律案，充斥錯假、違法、疏漏的115年中央政府總預算，在野黨究竟該如何審查？民進黨政府厚著臉皮賴帳不給耍賴擺爛、惡意賴帳，目無法紀毀憲亂政，才是真正的「不做正事」。

另外黃國昌表示，6600億元軍購至今「只聞樓梯響」，逾期未到貨、66架F- 16V戰機一架未到，離譜情事接二連三簡直不忍卒睹。民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底「買空黑洞」，將國防類比扮家家酒兒戲，並一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

最後黃國昌指出，民眾黨支持軍、警、消等各項預算的立場從未改變，如今更須全力捍衛已三讀通過、保障其福利的各項法案，並監督各項軍備採購必須如期、如質到貨，絕對無法再容忍攸關人命安全的軍購案，淪為「砸錢買心酸、虛耗人民血汗錢卻是買了個寂寞」。

