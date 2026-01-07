飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭

29歲空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅（右）失事墜海，父母（左圖）從澎湖搭乘行政專機抵達花蓮。（圖／東森新聞）





29歲空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，昨（6）日駕駛單座F-16AM進行夜間訓練，於花蓮外海疑似失事跳傘，搜救持續進行中。辛柏毅遠在澎湖老家的雙親，今（7）日搭乘行政專機前往花蓮，姊姊、妻子、小姨子、岳母等家屬也趕赴花蓮空軍基地，兩家人一見面再也忍不住情緒，激動痛哭。

父母一早澎湖趕赴花蓮

據了解，辛柏毅的父母今早搭乘行政專機，從澎湖前往花蓮空軍基地，行動不便的辛母，在軍方人員攙扶下，拄著拐杖緩步而行，全程低頭不語，辛父則是神情凝重，面對外界關心，簡短表達謝意；辛柏毅的姊姊則是從台北趕往花蓮。

辛柏毅的父母今早搭乘行政專機，從澎湖前往花蓮空軍基地。（圖／東森新聞）

此外，辛柏毅在花蓮的妻子、小姨子、岳母等親屬，也在接到軍方通知後，抵達花蓮空軍基地，兩家人約在上午10時於花蓮碰面，一見到對方便止不住悲傷，抱頭痛哭，場面十分哀戚，只希望能儘早傳出好消息。

重返事故現場

辛柏毅15歲從國中畢業後，便報考中正預校立志成為飛官，目前隸屬空軍第五聯隊，飛行總時數611小時、機種總時數371小時。昨晚駕駛單座F-16AM進行夜間訓練，18時17分從花蓮空軍基地起飛，返場時透過無線電通報空中失散、高度狂掉，接著於19時29分30秒連呼3次「跳傘」，接著雷達光點消失，至截稿前仍未尋獲。

