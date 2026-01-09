飛官辛柏毅失聯62小時 「防寒衣」吵翻天...他揭真相：亂買會死人

空軍飛官辛柏毅6日駕駛F-16戰機，於花蓮外海失事墜機，搜救已進入第62小時。（圖／東森新聞）





空軍飛官辛柏毅6日駕駛F-16戰機，於花蓮外海失事墜機，搜救已進入第62小時。此案引起飛行安全與相關後勤裝備問題等關注，其中「飛官防寒衣」明明有編列預算卻未到貨，引發質疑。對此，曾任麻省理工科技評論中文網研究經理的Eric Lin指出，戰機飛行裝備不像一般保暖衣物淘寶下單就能解決，採購延宕背後涉及嚴格的飛安與科學考量，並非外界所簡化的行政效率問題，「亂買衣服是會害死人的。」

Eric Lin說明，現代戰鬥機飛行員在執行高強度機動時，需承受高達9G的重力負荷，下半身必須穿著能即時充氣加壓的「抗G衣」，以防止血液下衝導致G力昏迷，若在抗G衣內外搭配厚重、防寒用外套，恐因布料形成緩衝層，使抗G衣無法有效壓迫血管，進而增加飛行員瞬間失去意識的致命風險，在空中「穿錯衣服」等同於將飛行員置於極端危險之中。

廣告 廣告

Eric Lin指出，戰機座艙空間極為狹小，飛行員被固定於彈射椅上，必須在高速、高壓情境下精準操作眾多開關與控制桿，然而市售防寒衣普遍設計寬鬆、袖口厚重，在座艙內可能勾到儀表、操縱裝置，甚至影響彈射系統作動。空軍過去在測試防寒衣樣式時，曾因發現妨礙操作而退回重評，正是基於避免在緊急狀況下發生「機毀人亡」的最壞結果。

Eric Lin表示，飛行服裝最基本的要求之一是阻燃性能，但一般保暖衣物多為尼龍或聚酯纖維，一旦座艙起火，布料會融化並黏附皮膚，造成嚴重燒燙傷，軍規飛行衣則必須採用如Nomex等阻燃材質，在高溫下僅碳化、不熔融，而此類材料屬於全球產能有限的戰略物資，需專門排單訂製，無法如同一般商品即時採購，國防部在裝備上審慎把關，是將飛官生命置於政治攻防之上，強調戰機飛行裝備並非一般保暖衣物，採購延宕背後涉及嚴格的飛安與科學考量，並非外界所簡化的行政效率問題，「有買就好」的草率心態，才是國軍安全最大的破口，「亂買衣服是會害死人的。」

更多東森新聞報導

辛柏毅失聯3天想回家！小姨子淚揭「別帶他回去」原因

擴大搜索F-16V！50年資深船長：恐往南方澳漂流

飛官飛行服藏救命關鍵 橘色如「黑盒子」設計

