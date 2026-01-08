飛官辛柏毅尚未尋獲 國民黨團批「國防失能、飛官無辜」

國民黨立法院黨團8日上午舉行記者會，除了為F-16飛官辛柏毅祈福外，也質疑在搜救過程中，民進黨還想藉由該事件希望通過國防預算，直呼「國防失能、飛官無辜」。（國民黨立院黨團提供／丁上程台北傳真）

我國F-16飛官辛柏毅6日晚間在進行飛行訓練時，因不明原因墜海失聯，至今仍在搜救當中。國民黨立法院黨團8日上午舉行記者會，除了為辛柏毅祈福外，也質疑在搜救過程中，民進黨還想藉由該事件希望通過國防預算，但近年國防升級，都是「發生事故才想到要換裝」，根本對國防戰力沒幫助，黨團立委也直呼「國防失能、飛官無辜」。

國民黨立委馬文君表示，立法院過去已通過F-16的升級案預算，甚至預算從1100億增加到1400億，但相關配備卻持續延期交貨。馬文君說，F-16機型為了維持靈活度，整體機型相當不靈活，結果在事發當下任務電腦故障，「整台戰機恐怕只會轉圈圈。」

馬文君強調，這幾年國防部提出各項設備的升級預算，海陸空同時採購落水落水定位器、戰機採購F5-E彈射椅，但卻忘了海水溫度低，防寒衣至今未到貨。「國防部不該是每次等到發生事故後才想到要換裝，對於國防戰力增加沒幫助。」

國民黨立委徐巧芯則表示，空間迷向的狀況，F-16機型常常出現，但過了這麼多年，國防預算是編了也花了，但防撞系統卻一架都沒有裝設，甚至連設備都沒到貨；飛行員防寒衣也是一樣狀況，預算也都已通過，但至今卻也都未交貨。她直言，太多國防部的軍購是這樣的狀況，應積極向美方要求交貨。

徐巧芯說，近日外界稱因為藍白不審預算、擋預算或刪除預算，才導致國防相關設備沒到貨，這樣的說法都是在誤導，國防部在採購時也不要只想戰鬥性能，要考量軍人安全，把國軍安全擺在第一位，「哪有父母要讓自己孩子從軍，結果國軍什麼預算都編了，就是沒到貨？」

國民黨團首席副書記長林沛祥也質疑，國防部的各項軍購，到底是在保護國軍，還是在維護執政黨的面子？大家現在不是在找替罪羔羊，而是希望不要再有下個失事的飛官出現。林沛祥說，現在的國防相關配備可以說是「一要三沒有」，只會要錢但沒有到貨，根本沒有把人命當一回事。

林沛祥強調，現在飛官出事，民進黨不是檢討制度，而是要求在野黨快審國防預算。國民黨團沒有反對國防，但反對的是用國軍當政治擋箭牌，用飛官的生命替政府的失能埋單，「國防不是口號、軍購不是朝貢、良心不該在預算表裡消失。」

