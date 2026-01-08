飛官辛柏毅尚未尋獲 國民黨團批「國防失能、飛官無辜」
我國F-16飛官辛柏毅6日晚間在進行飛行訓練時，因不明原因墜海失聯，至今仍在搜救當中。國民黨立法院黨團8日上午舉行記者會，除了為辛柏毅祈福外，也質疑在搜救過程中，民進黨還想藉由該事件希望通過國防預算，但近年國防升級，都是「發生事故才想到要換裝」，根本對國防戰力沒幫助，黨團立委也直呼「國防失能、飛官無辜」。
國民黨立委馬文君表示，立法院過去已通過F-16的升級案預算，甚至預算從1100億增加到1400億，但相關配備卻持續延期交貨。馬文君說，F-16機型為了維持靈活度，整體機型相當不靈活，結果在事發當下任務電腦故障，「整台戰機恐怕只會轉圈圈。」
馬文君強調，這幾年國防部提出各項設備的升級預算，海陸空同時採購落水落水定位器、戰機採購F5-E彈射椅，但卻忘了海水溫度低，防寒衣至今未到貨。「國防部不該是每次等到發生事故後才想到要換裝，對於國防戰力增加沒幫助。」
國民黨立委徐巧芯則表示，空間迷向的狀況，F-16機型常常出現，但過了這麼多年，國防預算是編了也花了，但防撞系統卻一架都沒有裝設，甚至連設備都沒到貨；飛行員防寒衣也是一樣狀況，預算也都已通過，但至今卻也都未交貨。她直言，太多國防部的軍購是這樣的狀況，應積極向美方要求交貨。
徐巧芯說，近日外界稱因為藍白不審預算、擋預算或刪除預算，才導致國防相關設備沒到貨，這樣的說法都是在誤導，國防部在採購時也不要只想戰鬥性能，要考量軍人安全，把國軍安全擺在第一位，「哪有父母要讓自己孩子從軍，結果國軍什麼預算都編了，就是沒到貨？」
國民黨團首席副書記長林沛祥也質疑，國防部的各項軍購，到底是在保護國軍，還是在維護執政黨的面子？大家現在不是在找替罪羔羊，而是希望不要再有下個失事的飛官出現。林沛祥說，現在的國防相關配備可以說是「一要三沒有」，只會要錢但沒有到貨，根本沒有把人命當一回事。
林沛祥強調，現在飛官出事，民進黨不是檢討制度，而是要求在野黨快審國防預算。國民黨團沒有反對國防，但反對的是用國軍當政治擋箭牌，用飛官的生命替政府的失能埋單，「國防不是口號、軍購不是朝貢、良心不該在預算表裡消失。」
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 36
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 270
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 101
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 262
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 30
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 99
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 37
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 73
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2