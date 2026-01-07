飛官辛柏毅愛妻淚崩！悲喊：去冰島跟芬蘭是他一輩子夢想

軍、警、消各界仍持續搜尋駕駛F-16V戰機失事的上尉飛官辛柏毅，他的妻子、家人也相當擔憂。據了解他出事前曾連喊3次「跳傘」，才跟他從北歐度完蜜月回台的妻子淚崩表示：「去冰島和芬蘭是他一輩子的夢想」，沒想到夢想完成了卻出事。

辛柏毅跟妻子出遊的甜蜜畫面。（圖／翻攝辛柏毅妻子的臉書）

辛柏毅跟同在花蓮空軍基地服務的妻子，去年5月20日登記結婚後，因為軍中事務繁忙，一直未請婚假，連正式婚禮都沒時間辦，只能先去戶政事務所登記後，再趁去年12月到今年2月間的「戰演空檔」，帶著妻子去冰島跟芬蘭度蜜月，但他的妻子也同在花蓮空軍基地服役，相當能體諒丈夫的難處，在臉書上po出登記當天的畫面，甜蜜寫下：「畢生的運氣都用來遇見丈夫」，但跟丈夫完成「他一輩子的夢想」去冰島、芬蘭以後，卻突然發生這樣的事，辛柏毅的妻子也在臉書上寫下：「全家都在等你回家」，她的妹妹也po文幫集氣心疼表示：「沒看過姊姊眼睛那麼腫」，令人鼻酸。

拿著婚戒的辛柏毅，幸福寫在臉上。（圖／翻攝辛柏毅妻子的臉書）

辛柏毅所屬的第五聯隊第27隊隊長周明慶上校，對此不捨地說，辛柏毅「是一位穩定且優秀的飛行員，因為戰演訓練繁重，辛柏毅結婚後一直無法請婚假」，而對於此次任務是否臨時調度，軍方澄清指出，辛柏毅在本月2日度完蜜月回台，隔天3日休假到4日，5日正常返回基地上班，昨天執行的是既定飛行任務。

辛柏毅跟妻子在戶政事務所開心登記結婚。（圖／翻攝辛柏毅妻子的臉書）

辛柏毅的妻子甜秀戴婚戒照片。（圖／翻攝辛柏毅妻子的臉書）

辛柏毅跟妻子出遊的甜蜜畫面。（圖／翻攝辛柏毅妻子的臉書）

戰機失事瞬間。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

目前軍警消正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／網友「小陳故事多」授權提供）

辛柏毅駕駛的這架編號6700戰機。（圖／航空迷阿昌授權提供）

目前軍警消正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

