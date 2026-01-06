飛官辛柏毅才度完蜜月！與上士妻均服役花蓮基地 民眾曝光昔日互動讚

社會中心／林昀萱報導

空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行訓練任務時突然訊號消失，飛官辛柏毅上尉在戰機失事瞬間跳傘逃生失聯。目前軍方動員海空搜索，務求在黃金救援時間內找到失蹤的英雄，就有民眾回憶和辛柏毅昔日互動大讚他相當親切有禮，期盼他能夠平安歸來。

現年29歲的辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀畢業生。他出身警察家庭，父親是基層退休員警，妻子則是同樣在空軍服役的軍中同袍。這對年輕夫妻才剛結束蜜月旅行返台，卻傳出墜機噩耗，讓家屬相當焦急。

網友曝光和辛柏毅互動，大讚他親切有禮希望他能夠平安歸來。（圖／網友小陳故事多提供）

墜機事故傳出後，各界也為辛柏毅祈福，希望他能夠化險為夷、平安歸來。據《壹蘋新聞網》報導，有民眾分享先前到台中清泉崗看展覽曾和辛柏毅短暫交流。當時辛柏毅得知他們一行人自花蓮到訪，特別致歉表示「不好意思，平常飛機起降可能會吵到你們」，相當親切有禮。

軍司令部表示，辛柏毅上尉並非新手，其總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。而失事的6700號機，機身累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數則為5447小時，相關機械維護數據都將成為後續判讀重點。空軍預計於今（7）日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。

