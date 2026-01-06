飛官辛柏毅蜜月歸建2天傳失聯！與上士妻服役花蓮基地 當地人悲：是非常親切的人

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機，6日晚間6時17分起飛執行例行訓練時，未料雷達光點突然消失，29歲飛官辛柏毅上尉疑似7時29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處跳傘失聯，軍方正在全力搜救中。據悉，辛柏毅去年5月才與同在花蓮基地的妻子結婚，兩人剛結束蜜月旅行回來不久，未料卻傳出失聯消息，而就有當地人回憶，辛柏毅是個非常親切的人，曾經因為飛機起降噪音向他致歉過。

29歲飛官辛柏毅上尉傳出跳傘失聯，軍方正在全力搜救中。（圖／IDF經國號提供）

根據軍方紀錄，失聯飛官辛柏毅為上尉戰鬥機飛行官，畢業於空軍官校108年班，已婚且尚未育有子女，飛行總時數達611小時25分鐘，在該機種的總時數為371小時35分鐘。另外，本次任務使用之編號6700的F-16戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時間則為5447小時。在意外發生後，軍方隨即成立應變中心展開搜尋行動。

據悉，辛柏毅的新婚妻子是花蓮本地人，兩人都在花蓮基地服務、分屬不同單位，妻子負責行政職務的女上士。辛柏毅與妻子去年5月20日結婚，最近才剛結束芬蘭蜜月旅行，未料回花蓮歸建不到48小時，辛柏毅升空執行夜間飛行訓練時竟失聯。

消息曝光後令各界相當憂心，包括辛柏毅的家屬也非常焦慮，軍方昨日晚間也將家屬安置在招待所，同時派心理輔導官給予陪伴。而就有花蓮當地民眾回憶，辛柏毅非常親切有禮，過去曾在台中清泉崗碰到他，對方在知道自己是從花蓮遠道而來時，還特別為了飛機起降噪音向他致歉。

