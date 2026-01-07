飛官辛柏毅行蹤不明 搜救機增架次 貨輪漁船協尋

飛官辛柏毅行蹤不明，軍方獲報即派遣Ｓ—70Ｃ型機由松山基地起飛，Ｃ—130Ｈ型機由屏東基地起飛，南北搜救；空勤總隊ＵＨ—60Ｍ型機由花蓮基地起飛，搜救機架次持續增加；海巡署和海軍也派遣基隆級艦等船艦至目標區協助搜救，並聯繫附近馬紹爾籍貨輪協助瞭望，漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋，第二作戰區則在岸際搜尋。

空軍司令部少將督察長江義誠表示，戰機光點消失的位置都有標定座標，據當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，搜救兵力和人力以標定位置為中心點擴大、重疊式搜救。現階段以搜救人員為最主要工作，打撈作業會再依照搜救情況，經專業評估再決定。

廣告 廣告

花蓮區漁會理事長王登義表示，得知軍機失事後，立即透過無線電請求漁民注意，但風力約七到八級，浪高約三公尺，不適合出海，因此商請花蓮港大型賞鯨船出海協助，但花蓮港出發到事故地點至少兩、三個小時。

資深漁民林國正說，最後的發報點套上海圖，研判落海地點位在黑潮主流帶，可能會往東北方向推進，但飛機速度快，從雷達光點消失後可能再滑行一大段距離，很難百分之百準確，搜救很困難。

【看原文連結】

更多udn報導

去年兩次！美股跟1指數同時走揚 大場面恐要來

網購災難…他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了

他驚荷包蛋竟要140元 網揭店面地段喊合理

曾因猥褻退團 前偶像遭爆靠做1事年賺7千萬日圓