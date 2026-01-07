飛官辛柏毅連喊3次「跳傘」 軍方：無法確定是否完成跳傘程序

F-16戰機光點消失示意圖。（圖：空軍司令部提供）

空軍花蓮基地一架編號6700的F-16單座戰機，6日晚間執行夜間訓練任務時失聯。初步判斷可能與MMC「模組化任務電腦」故障，導致無飛行方向參考，導致空間迷向戰機墜海。軍方表示，雖然飛官辛柏毅在對話中三次喊出「跳傘」口令，但軍方截至目前為止仍未獲得定位信標信號，無法確定是否完成跳傘程序。（梁國榮報導）

空軍司令部在花蓮召開記者會，會議主持人、督察長江義誠指出，通話記錄中雖聽到辛柏毅依程序喊出三次跳傘，但目前仍未搜尋任何有關標記信號。花蓮空軍第五聯隊27隊隊長周明慶坦言，F-16戰機夜航的剋星之一就是空間迷向。

空軍F-16戰機花蓮海域墜落，空軍司令部 少將督察長江義誠（右立者）主持記者說明會。（圖：梁國榮攝）

為了在黃金72小時搜救辛柏毅，軍方第一時間積極在訊號範圍、也就是花蓮豐濱鄉東面10海浬海域執行24小時不間斷搜索。

軍方提供F-16戰機失事軌跡圖。（圖：空軍司令部提供）

針對F-16戰機墜落事件，空軍司令部已下令所有F-16型機實施「天安二號」特檢，暫停非必要演訓任務，並執行全面機務檢查。同時，所有F-16飛行員將立即進行專精複訓，重點強化「空間迷向處置程序」、「夜間複雜天候飛行」及「緊急狀況應變」等關鍵課目，以提升飛安韌性。

海巡署也動員3艦6艇，展開搜救行動。（圖：花蓮岸巡隊提供）

目前搜救為第一優先，國防部已累計派遣空中兵力13架次、海上艦艇11艘次，於花蓮豐濱鄉東面10海浬海域，進行24小時不間斷搜索。陸軍亦投入119名官兵沿海岸線協尋。空軍強調絕不放棄任何機會，並已成立調查小組，將對人、機、環境及程序進行全面深入調查，以釐清確切原因。