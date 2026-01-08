飛官辛柏毅「倒栽蔥」彈射入海？前空軍副司令分析F-16失事原因：典型故障悲劇

​空軍一架F-16V戰機6日晚間執行夜航任務不幸失事，根據軍方公布目前掌握的通聯紀錄，飛官辛柏毅曾回報跳傘，但搜救隊至今仍無截獲到求救信標訊號，因此不確定是否真有確切跳傘的動作。對此，前空軍副司令張延廷在節目《頭條開講》分析，從飛行過程研判，飛官辛柏毅在事故前恐已歷經多重生死關卡，因為戰機高速俯衝慣性大，即便彈射也恐怕直接砸入海面。

張延廷表示，飛官辛柏毅所駕駛的F-16V戰機在4000呎高度的雲中和編隊長機失散，照規定應立即依SOP處置，否則恐有空中相撞風險，其中辛柏毅回報的紀錄中有曾表示模組化任務電腦（MMC）故障，這代表機上高度、航向與姿態等飛行數據皆不再可靠，飛行員幾乎只能憑自身判斷操作。

張延廷分析，飛官執行夜航任務時，在能見度極差的情況下，若又發生空間迷向、儀表可能失效等狀況，那等同於完全失去機上能夠參考依據，戰機有極大的可能因此進入俯衝狀態。

​張延廷提到，從通聯內容來看，辛柏毅在關鍵時刻仍持續回報，顯示意識相當清楚，甚至知道要執行跳傘，但戰機高速俯衝時彈射，下降率因慣性極大，辛柏毅彈射後恐直接向下砸入海面，即便未彈射成功，也難逃撞海命運，這屬於典型的戰機機械故障悲劇。

張延廷認為，即使假設成功落海，目前海水溫度偏低，人一旦落水，短短數十分鐘內便會出現失溫反應，一小時左右即可能因失能而無法自救，當體溫降至25度以下便會陷入昏迷，生存條件極為嚴苛，也讓此次搜救行動充滿不確定性。

