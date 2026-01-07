飛官辛柏毅「該做的都做了」！ 隊長曝F-16四大殺手

空軍辛柏毅昨（6）天晚間例行訓練任務，執飛一架編號6700的F-16AM戰機，不料途中發生墜機意外，緊急跳傘求生，國防部研判是「空間迷向」導致，聯隊隊長上校周明慶解釋F-16有四大殺手，昨晚隊員已報出空間迷向、檢查確認高度下降，最後也彈射跳傘，「該做的都做了」，現在就是陪伴家屬、想辦法把他帶回來。

F-16飛官失聯一事，昨晚國防部初步研判戰機MMC（模組化任務電腦）疑似故障，飛官在進入雲層後發生「空間迷向」，導致緊急跳傘求生，空軍司令部今（7）天上午召開記者會說明，空軍司令部督察長江義誠少將指出，辛柏毅昨晚有原地盤旋標定位置，並回報因雲層影響無法目視海面情況，因此標定到返場油量後就申請返場。

周明慶進一步補充，MMC失效分好幾級，辛柏毅的狀況是飛行路徑已經沒有顯示，所以無法參考姿態，此外，F-16有四大殺手，包含「空中相撞」、「空間迷向」、「大G昏迷」、「操縱撞地」，而在夜航最容易發生空間迷向和操控撞地。

周明慶表示，辛柏毅昨晚已回報空間迷向，且檢查高度持續下掉，而最後一關就是彈射跳傘，「他該做的都已經做了」，長機也想辦法要把他帶回來，周明慶透露飛行員在遭遇期處置有3原則，要保持飛機操作、盡可能將狀況回報並迅速落地，辛柏毅也都做了，現在空軍司令部唯一能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。

責任編輯／張碧珊

