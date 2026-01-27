飛官防寒衣首度公開！空軍：3月底前全數配發

空軍今（27日）首度對外公開OTS-600型防寒飛行衣。（圖／李奇叡攝）

空軍29歲飛官辛柏毅上尉本月6日駕駛機號6700的F-16V戰機，在花蓮外海墜海失聯，由於當時他並未穿著防寒衣，外界也關切防寒衣到貨進度。空軍今（27日）首度對外公開OTS-600型防寒飛行衣，未來在低溫天氣下，各型飛官都將穿著這套防寒衣出勤，預計3月底會全面配發著裝。

空軍今日執行春節戰備操演，邀請媒體參訪，同時對外公開去年底開始到貨的OTS-600型防寒飛行衣，並由空軍第七聯隊飛行官鍾晉賢上尉說明。他表示，防寒飛行衣設計的目的，主要是在於當飛行員意外落海的時候，在低溫海上待救時，防寒飛行衣可以提供保暖效果，盡量降低失溫風險。

廣告 廣告

鍾晉賢表示，這套防寒飛行衣採連身式設計，可以完整包覆人體的四肢跟軀幹；外層部分採用防水、防火材質，胸前右上至左下設有快速穿拉式的拉鍊，可以方便飛官在執行任務前快速著裝。

防寒衣的頸部、手部設有橡膠密封圈，避免皮膚緊貼的同時，也形成良好的密封效果。（圖／李奇叡攝）

鍾晉賢說明，這套防寒衣的頸部、手部設有橡膠密封圈，避免皮膚緊貼的同時，也形成良好的密封效果。飛官也會避免穿戴項鍊、戒指等尖銳物品，避免造成橡膠密封圈受損。

防寒衣內部材質則鋪上羊毛，能夠有效保暖，當飛官意外入海時，保暖效果加上外層防水功能，可以降低失溫風險。鍾晉賢指出，會依照每人體型，分發14種不同的尺寸，以完整達到密封效果，防止海水滲入。

在穿著規定部份，鍾晉賢說，每批飛行任務提示時，飛官會觀看天氣資訊網頁，確認當日海水溫度。當海水溫度在日間低於18°C、夜間低於20°C時，飛行任務人員就會統一著上OTS-600型防寒飛行衣。

防寒衣內部材質則鋪上羊毛，能夠有效保暖，當飛官意外入海時，保暖效果加上外層防水功能，可以降低失溫風險。（圖／李奇叡攝）

至於穿著順序，飛官穿上OTS-600型防寒飛行衣後，會確認頸部及手部的橡膠密封圈完整貼合，並檢查胸前右上到左下的快速穿戴式拉鍊完好無虞，再著上飛行服、抗G褲、網狀背心、軀幹靠帶，完成飛行任務著裝。

據悉，後續各型戰機飛行員，都會使用OTS-600型防寒飛行衣；預計3月底前全數到貨後，完成教育訓練，就會全員使用。



回到原文

更多鏡報報導

預算審查延宕影響防寒衣採購？顧立雄認與今年預算無關

F-16飛官墜海！花蓮海溫24度 潛水教練：未穿「防寒衣」2小時就顫抖

6分鐘內完成整備！F-16V掛彈緊急起飛畫面曝光

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？