飛官飛行服為何分色？「橘、綠」背後藏救命關鍵

我國空軍花蓮基地一架F-16戰機，6日晚間執行例行夜航訓練時，於花蓮縣豐濱鄉外海突然從雷達畫面消失，29歲上尉飛官辛柏毅疑跳傘逃生後墜海、下落不明。國軍已連日動員陸海空兵力持續搜尋，搜救行動仍在進行中。事件引發全台高度關注，不少網友在關心搜救進展的同時，也注意到飛官飛行服顏色的差異，紛紛好奇橘色與綠色飛行服背後的設計用意。





F-16飛官辛柏毅失聯全台關注！飛行服「橘、綠色」掀討論…背後用意曝光

橘色飛行服主要作為「訓練用途」，因色彩鮮明，在訓練過程中若因突發狀況跳傘，較容易被搜救人員尋獲。（圖／翻攝畫面）

依照我國空軍慣例，飛行服顏色並非隨意區分，而是依任務性質有所不同。橘色飛行服主要作為「訓練用途」，特色在於色彩鮮明，若飛官在訓練過程中因突發狀況跳傘，在海面或陸地環境中較容易被看見，有助於搜救人員迅速定位與尋獲。這樣的設計理念，與飛機上俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器一樣，外殼上同樣採用高辨識度的橘色，目的就是在事故發生後，能在第一時間被找到，協助釐清事發經過。





F-16飛官辛柏毅失聯全台關注！飛行服「橘、綠色」掀討論…背後用意曝光

綠色飛行服則屬於「作戰穿著」，能降低暴露風險，避免因太醒目而遭敵方發現。（圖／翻攝畫面）

相較之下，綠色飛行服則屬於「作戰穿著」，若飛機是在敵對區域或森林、山地等環境中失事，飛官跳傘後需要具備一定的隱蔽性，綠色飛行服能降低暴露風險，避免因太醒目而遭敵方發現，其概念與迷彩服相同，著重於生存與安全考量。









F-16飛官辛柏毅失聯全台關注！飛行服「橘、綠色」掀討論…背後用意曝光

辛柏毅上尉執行夜間訓練，疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致飛官產生空間迷向。（圖／民視新聞）

回顧事件，辛柏毅上尉於6日駕駛機號6700的F-16V戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練。初判，疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致飛官產生空間迷向，他曾於失事前連續三次通話回報「預計跳傘」，顯示當時情況相當緊急。然而，戰機光點在約1700呎高度時消失，隨後也未接收到任何求救訊號，目前仍無法確認是否成功彈射逃生。對此，軍方表示將持續搜救，不會受到「72小時」的時間限制。





