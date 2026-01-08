飛官飛行服藏救命關鍵 橘色如「黑盒子」設計
29歲上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時不幸失事，至今仍未傳出消息，事件引發社會高度關注。許多網友也好奇，飛官身上為何有橘色與綠色兩種飛行服。事實上，橘色飛行服的設計用意，與俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器相同，能在意外發生時提高辨識度，便於搜救人員迅速發現。
據了解，這起F-16失事事件已是我國空軍近年來第8起升空演訓意外事故。回顧失事經過，辛柏毅當晚駕駛編號6700的單座F-16V戰機，於18時17分從基地起飛，執行例行夜間訓練任務。19時29分，飛機在花蓮豐濱鄉東方約10海浬處疑似發生跳傘事故，飛官隨後失聯。
事故發生後，陸海空軍立即展開搜救行動。國軍、空勤總隊及海巡署累計派遣了30架次搜救飛機與2架無人機；海上則投入22艘海軍及海巡艦艇協助搜索，同時有180名地面人員參與搜救工作。不過，截至目前，仍未傳出飛官被尋獲的消息。相關單位仍持續展開海空搜救，以期盡快掌握辛柏毅的安全情況。
飛行服兩種顏色用意
針對此次事件，也引發網友關注飛行服的顏色差異。事實上，飛官身穿的亮橘色飛行服，通常在訓練任務時使用，其主要功能是提高辨識度，一旦發生飛行意外，搜救人員能迅速鎖定飛官位置，增加搜救效率。這種設計理念與飛機上的「黑盒子」相同，都是為了在意外中保存重要訊息或提高可見性，保障飛官安全。
而飛官在執行戰備任務時，則多穿綠色飛行服。綠色飛行服的設計理念與迷彩服相同，主要是提供保護色，便於飛官在敵區或野外環境中失事時，能隱蔽自己，增加生存機會。兩種顏色的飛行服設計各有其功能定位，橘色著重於提升搜救辨識度，綠色則強調戰備隱蔽性，分別因應不同任務需求。
