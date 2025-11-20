飛富國島「班機滑行後折返」旅客乾等4小時取消 慘變「桃機一日遊」

記者李育道／台北報導

越捷航空從台北飛往富國島的VJ845班機19日發生臨時取消事件。（圖／Pixabay）

越捷航空從台北飛往富國島的VJ845班機19日發生臨時取消事件，一名旅客在社群還原整段過程，從上機到確定取消，前後耗時超過4小時，讓不少人行程受到影響。

旅客在社群平台表示，他13:00上機後原以為會順利起飛，14:18開始滑行，但飛機滑行約15分鐘後，14:33突然折返停機坪。當下機上並未立即說明原因，所有乘客被要求留在座位上等待。

直到15:37，廣播內容提到「富國島的VJ845航班，將因機械檢修因素，更改航班起飛時間，請您攜帶所有隨身行李，並前往登機口候機室。」機組人員通知所有人下機返回登機口，旅客陸續聚集候補後續安排。接近夕陽時段，16:45傳出航班「可能取消」的消息，接近17:00航空公司正式宣布取消，旅客確定當天無法成行。

越捷航空19日飛往富國島的VJ845航班，因機械檢修因素，更改航班起飛時間。（圖／越捷航空提供）

原本安排搭乘越捷VJ845前往富國島的旅客坦言「真的有點可惜。」但也補充，航空公司有提供晚餐與住宿，讓這趟旅行多了一段意外插曲，他仍保持樂觀心情，「富國島，明天再見。」

目前越捷航空已協助部分旅客改班，詳細情況業者仍在了解中。

